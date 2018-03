Aus unserem Archiv

Washington

Die Probleme mit klemmenden Gaspedalen haben für Toyota ein Nachspiel. Der japanische Autohersteller muss sich vor dem US-Repräsentantenhauses verantworten. Vor allem soll in der Anhörung geklärt werden, seit wann Toyota von den Problemen wusste. In der vergangenen Woche hatte Toyota einräumen müssen, dass in mehr als 2 Millionen amerikanischen Autos Gaspedale nicht richtig funktionieren. Toyota hat den Verkauf der betroffenen Modelle gestoppt.