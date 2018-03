Aus unserem Archiv

Torrance

Toyota scheint die Probleme mit klemmenden Gaspedalen langsam in den Griff zu bekommen. Gemeinsam mit dem Zulieferer CTS sei die Form der Pedale überarbeitet worden, teilte Toyota USA mit. Toyota wolle die Spannung auf einer Feder erhöhen, um ein Verklemmen des Pedals zu verhindern, hieß es. 2,3 Millionen Fahrzeuge alleine in den USA sind von dem Defekt betroffen, bei dem das Gaspedal schlimmstenfalls in der gedrückten Stellung hängen bleibt. Auch in Europa und China zeichnet sich eine Rückrufaktion ab.