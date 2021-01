Tour de Ski: Hennig zum Abschluss Achte

Beim Finale hoch zur Alpe Cermis belegte die 24-Jährige am Sonntag den achten Rang und schaffte es damit auch in der Gesamtwertung des Mehr-Etappen-Rennens auf Rang acht.

Der Gesamtsieg ging an Jessica Diggins, die als erste Amerikanerin den prestigeträchtigen Titel errang. In der Gesamtwertung landete die Tageszweite Diggins vor Julia Stupak aus Russland und der Schwedin Ebba Andersson, die sich auf dem Teilstück mit der steilen Steigung am Sonntag den Einzelsieg holte.

Hinter Hennig gelang auch Antonia Fräbel auf Rang 14 ein starkes Resultat. Pia Fink sammelte als 19. Weltcup-Punkte. Neben der Tour de Ski steht für Deutschlands Langläufer in diesem Winter die Nordische Ski-WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) im Fokus.

