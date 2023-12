Touchdown von St. Brown verhilft Detroit zum Erfolg

Mit diesem Sieg sind die Detroit Lions in der NFL erstmals seit 1993 wieder Divisionssieger. Beteiligt am Erfolg bei Minnesota ist auch Amon-Ra St. Brown.

Die Detroit Lions haben auch dank Amon-Ra St. Brown zu Weihnachten ihren elften Saisonsieg in der amerikanischen Football-Liga NFL gefeiert. Foto: Duane Burleson/AP/dpa

Minneapolis (dpa). Die Detroit Lions haben auch dank Amon-Ra St. Brown zu Weihnachten ihren elften Saisonsieg in der amerikanischen Football-Liga NFL gefeiert.

Die Lions gewannen am Heiligabend 30:24 bei den Minnesota Vikings und haben damit erstmals seit 1993 wieder den Titel in ihrer Division sicher.

Der 24 Jahre alte St. Brown brachte Detroit mit seinem Touchdown im vierten Viertel wieder in Führung. Der Deutsch-Amerikaner war mit dem Ball damit schon zum achten Mal in dieser Saison in der gegnerischen Endzone. St. Brown fing insgesamt zwölf Pässe für 106 Yards.

Nach dem zweiten Touchdown von Jahmyr Gibbs lag Detroit in Minneapolis danach mit 30:21 vorn. Aber erst ein Ballgewinn der Lions in letzter Minute kurz vor der eigenen Endzone, als die Vikings im Angriff waren und noch die Chance auf den Sieg hatten, brachte die Entscheidung zugunsten von Detroit. Minnesota hat mit nun acht verlorenen Begegnungen bei sieben Siegen eine negative Bilanz.

In einem direkten Duell um die Playoff-Qualifikation ließen die Cleveland Browns den gastgebenden Houston Texans keine Chance und gewannen 36:22. Für die Browns war es der zehnte Erfolg im 15. Spiel, die Texans kassierten die siebte Niederlage bei acht Siegen.