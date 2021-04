Tottenham Hotspur trennt sich von Trainer Mourinho

Persönlich habe er gern mit Mourinho zusammengearbeitet, teilte Club-Präsident Daniel Levy mit. Deswegen bedauere er, „dass die Dinge nicht so geklappt haben, wie wir es uns beide vorgestellt haben“. Zuvor hatten englische Medien übereinstimmend über die Entlassung berichtet. Das Training wurde zunächst von Ryan Mason übernommen.

In der Fußball-Meisterschaft liegt der Londoner Club nur auf Rang sieben mit vier Punkten Rückstand auf einen Europa-League Platz und fünf Zähler auf einen Champions-League-Rang. In der Europa League war „The Special One“ (Der Besondere), wie Mourinho genannt wird, mit seinem Team im Achtelfinale an Dinamo Zagreb gescheitert. Auch im prestigeträchtigen FA Cup war bereits im Achtelfinale Endstation. Lediglich im zweitklassigen League Cup haben die „Spurs“ das Endspiel erreicht und treffen dort am Sonntag auf Premier-League-Spitzenreiter Manchester City

