London

Tottenham gewinnt Auftakt am Boxing-Day-Spieltag

Tottenham Hotspur hat in der englischen Fußball-Meisterschaft einen erneuten Rückschlag abgewendet. Zum Auftakt des traditionellen Weihnachtsspieltags in der Premier League gewannen die Londoner von Trainer José Mourinho zu Hause trotz Rückstandes noch 2:1 gegen Brighton & Hove Albion. Damit schob sich der Champions-League-Finalist der Vorsaison in der Tabelle vorerst auf Platz fünf.