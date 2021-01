Totes Kalb auf der Fahrbahn der L 29 bei Salm

Eine Überprüfung von Polizeikräften an dem mitgeteilten Ereignisort ergab, dass am Fahrbahnrand der L 29 zwischen Büscheich und Salm ein verendetes Kalb lag. Die Veterinärbehörde des Landkreises Vulkaneifel wurde in die Sachverhaltsaufklärung eingebunden. Nach derzeitigem Ermittlungstand handelte es sich bei dem aufgefundenen Milchviehkalb um eine frische Totgeburt. Anhand der ersten Bewertung der Spurenlage dürfte das Tier in den Mittagsstunden des 20.01.2021 vor Ort abgelegt worden sein. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591-95260 erbeten.



