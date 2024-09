Torjäger-Kanone für Bayern-Stürmer Kane

Anzeige

München (dpa) – Harry Kane ist vor dem ersten Saisonheimspiel des FC Bayern München als Torschützenkönig der vergangenen Bundesliga-Spielzeit ausgezeichnet worden. Der 31 Jahre alte Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft erhielt in der Allianz Arena die Torjäger-Kanone des Fachmagazins «Kicker» für 36 Treffer im Debüt-Jahr in der Fußball-Bundesliga.

«Ich bin mir sicher, er wird noch viele wichtige Tore für uns schießen. Harry Kane ist ein Rundumpaket», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei der Auszeichnung von Kane. Der 31-Jährige war erst Anfang der Woche mit dem «Goldenen Schuh» als erfolgreichster Torschütze in Europas Ligen ausgezeichnet worden.

Kane war in der Spielzeit 2023/24 mit Abstand der erfolgreichste Torschütze gewesen. Kein Spieler vor ihm traf so oft in seiner Debüt-Saison in der Bundesliga. Hinter ihm belegte der Neu-Dortmunder Serhou Guirassy mit 28 Toren für den VfB Stuttgart Platz zwei, gefolgt von Lois Openda (RB Leipzig/24 Tore) sowie den deutschen Nationalspielern Deniz Undav (VfB Stuttgart/18) und Maximilian Beier (TSG 1899 Hoffenheim/16), der im Sommer zu Borussia Dortmund gewechselt ist.