Braunschweig

Braunschweig chancenlos

Torjäger Ekitiké: «Wollen in Dortmund gewinnen»

Von dpa

i Fußball: DFB-Pokal, Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt, 1. Runde, Eintracht-Stadion. Frankfurts Hugo Ekitike (r) jubelt mit Frankfurts Fares Chaibi nach seinem Tor zum 0:2. (zu dpa: «Torjäger Ekitiké: «Wollen in Dortmund gewinnen»») Foto: Swen Pförtner/DPA

Eintracht Frankfurt hat auch in der neuen Saison einen Topstürmer. Im DFB-Pokal zeigt der Franzose seine Klasse. Nun will er auch in Dortmund für Furore sorgen.