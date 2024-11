Lars Schütze (l), 1. Vorsitzender der Interessengemeinschaft St. Pauli und Hafenmeile e.V., und Sönke Knopp, Kurator für das 20. und 21. Jahrhundert im Museum für Hamburgische Geschichte, stehen vor der Sichtschutzanlage am östlichen Eingang der Herbertstraße im Stadtteil St. Pauli. Die Seitenteile links und rechts stammen aus dem Jahr 1933. Die denkmalgeschützte Sichtschutzanlage an der Ostseite wird komplett durch eine neue Toranlage ersetzt. Hinter dem berühmten Sichtschutz sitzen Prostituierte auf Hockern in Koberfenstern, präsentieren sich und warten auf Freier oder sprechen die männlichen Passanten bei geöffnetem Fenster an. (zu dpa: «Tor der berühmten Herbertstraße auf St. Pauli wird saniert») Foto: Marcus Brandt/DPA