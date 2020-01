Basketball-Hype

Top-Talent Williamson begeistert bei NBA-Debüt

Nach drei Monaten Wartezeit gibt Basketball-Jungstar Zion Williamson seine Premiere in der NBA. In nur drei Minuten und acht Sekunden deutet er an, warum der Hype um ihn so groß ist. Unbegrenzt darf der 19-Jährige aber noch nicht auf dem Parkett stehen.

