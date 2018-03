Topfavorit USA und Europameister Spanien bestreiten das Finale im olympischen Basketball-Turnier. Die Amerikaner setzten sich in London gegen Argentinien mit 109:83 (47:40) durch, Spanien bezwang Russland mit 67:59 (20:31).

Die NBA-Stars Carmelo Anthony (r) und Kevin Durant feiern den Einzug ins olympische Basketball-Finale.

Foto: Larry W. Smith – DPA

Damit kommt es am Sonntag (16.00 Uhr) in der North Greenwich Arena zur Neuauflage des Endspiels von 2008. Vor vier Jahren hatten die NBA-Stars Spanien in Peking in einer hochklassigen Partie mit 118:107 besiegt und Gold gewonnen.

Bester Werfer bei den US-Boys war Kevin Durant mit 19 Punkten. Bei den Argentiniern kam Manu Ginobili auf 18 Zähler. Matchwinner für Spanien war NBA-Star Pau Gasol mit 16 Punkten. Für die Russen traf Sascha Kaun mit 14 Zählern am häufigsten.