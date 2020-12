Top Blokes gewinnt zweites RLCS-Winterturnier in Europa

„Queso hat sehr gut gespielt. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Bei so einem Finale nur zugucken zu können, ist unglaublich stressig“, so Top-Blokes-Trainer Reece „RamS“ Mullins nach dem Spiel. „Was geholfen hat, war, dass wir so viel im Team miteinander reden. So können wir unsere Strategie mitten im Spiel anpassen.“

Das Finale war eng umkämpft und lief auf ein entscheidendes siebtes Spiel hinaus. Obwohl die vorherigen Spiele torreich waren, stand es in Spiel sieben nach fünf Minuten noch 0:0. In der Verlängerung erzielte dann aber Top-Blokes-Spieler Andy „Kassio“ Landais bereits nach 37 Sekunden den entscheidenden Treffer.

Favorit BDS Esports, das gegen beide Finalisten verlor, wurde überraschend nur Dritter. Die Schweizer unterlagen zunächst knapp Top Blokes mit 3:4 im Upper-Bracket-Finale. Im Lower Bracket verlor BDS dann gegen Team Queso mit 2:4.

© dpa-infocom, dpa:201207-99-596514/2