Tomaten mögen es luftig und dunkel

Bonn/Berlin (dpa-infocom) – Tomaten aus heimischem Anbau haben derzeit Hochsaison. Sonnenreif kommen die aromatischen Strauchfrüchte auf den Tisch. Wie man sie am besten aufbewahrt und was es dabei zu vermeiden gilt – hierzu einige Tipps.

Saftig und aromatisch: Tomaten aus heimischem Anbau haben derzeit Hochsaison.

Foto: Stephanie Pilick – DPA

Ob Fleisch-, Kirsch- oder Strauch: Tomaten sind nicht nur lecker, sondern auch gesund. Sie enthalten viel Vitamin C, Mineralstoffe sowie Carotinoide, die die Abwehrkräfte stärken, erklärt das Pressebüro Deutsches Obst und Gemüse. Wer Tomaten lagern will, stellt sie am besten in einer Schale oder einem Körbchen bei Zimmertemperatur an einen luftigen und schattigen Platz. So bleiben die Strauchfrüchte bis zu einer Woche lang frisch.

Der Kühlschrank eignet sich hingegen nicht als Lagerort: Dort verlieren Tomaten ihr Aroma, erläutert das Pressebüro. Zudem bewahrt man sie am besten separat auf. Nachreifen kann unreifes Gemüse an einer sonnigen Stelle, etwa auf der Fensterbank.