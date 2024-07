Anzeige

Paris (dpa). Tom Daley gewinnt seine erste Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris – doch für Aufmerksamkeit sorgt der britische Wasserspringer auch abseits des Beckens. Beim Synchronfinale der Frauen vom Drei-Meter-Brett am Samstag war zu sehen, wie der 30-Jährige auf der Tribüne an einem Pullover mit den britischen Nationalfarben und seinem Namenszug strickt. Zwischendurch legte er die Stricknadeln auch beiseite und jubelte über Bronze für seine Teamkolleginnen Yasmin Harper und Scarlett Mew Jensen.

Daley, der am Montag mit Partner Noah Williams Silber im Turm-Synchronspringen gewann, hat mit dem Stricken in der Corona-Zeit begonnen und sieht darin auch eine Möglichkeit der Entspannung. Es ist mittlerweile für den Tokio-Olympiasieger aber mehr als nur ein Hobby: Seine Werke präsentiert Daley auf einem eigenen Instagram-Account mit 1,2 Millionen Followern. Dort hat er seine vielen Fans auch gefragt, welches Stück er denn für die Sommerspiele in Paris stricken solle.

Olympia, Paris 2024, Handball, Vorrunde, Gruppe A, Spieltag 2, South Paris Arena 6, Japan – Deutschland, Wasserspringer Tom Daley aus Großbritannien strickt, während er sich das Finale des 3-m-Synchronspringens der Frauen ansieht. (zu dpa: «Tom Daley bei Olympia: Springen und stricken») Foto: Mike Egerton/DPA

Für Daley sind es die fünften Olympischen Spiele, bei der Eröffnungsfeier trug er zusammen mit der Ruderin Helen Glover die britische Fahne. Der viermalige Weltmeister ist die schillerndste Persönlichkeit im Wasserspringen. Im Dezember 2013 gab er öffentlich bekannt, eine Liebesbeziehung zu einem Mann zu haben. 2017 heiratete er den amerikanischen Filmemacher Dustin Lance Black. Sie haben inzwischen zwei Kinder. «Meine größte Errungenschaft ist es, vor den Augen meines Mannes und meiner beiden kleinen Kinder zu springen», sagte Daley.

Olympia, Paris 2024, Wasserspringen, Synchronspringen 10m, Männer, Thomas Daley und Noah Williams aus Großbritannien bejubeln ihre Silbermedaille. (zu dpa: «Tom Daley bei Olympia: Springen und stricken») Foto: Sven Hoppe/DPA