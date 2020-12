Tokios Gouverneurin: Tun alles für sichere Spiele

Als Gastgeber werde man „alle möglichen Maßnahmen“ ergreifen, die Sicherheit für die Athleten und anderen Beteiligte zu gewährleisten, sagte Koike vor Journalisten. Sie erwarte, dass die Spiele und die anschließenden Paralympics als Modell für künftige Olympische Spiele in der Nach-Corona-Ära dienen werden.

Japan erlebt in jüngster Zeit wieder eine deutliche Zunahme der Neuinfektionen, und auch in Tokio sind die Fälle zuletzt wieder angestiegen. Dennoch steht die Nummer Drei der Weltwirtschaft vergleichsweise noch gut da. Praktisch jeder Bürger in dem 127-Millionen-Land trägt eine Mundschutzmaske. Koike sieht in diesem Verhalten der Bürger einen wesentlichen Grund, warum Japan drastische Infektionszahlen wie in den USA oder Europa erspart geblieben sind.

Japans Olympia-Macher haben sich denn auch bisher genauso wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) trotz der weiter global grassierenden Pandemie nicht von ihren Plänen abbringen lassen, im nächsten Sommer die wegen Corona verlegten Olympischen Spiele in Tokio auszurichten. Das hatte gerade erst kürzlich auch IOC-Chef Thomas Bach bei einem Besuch in Japan nochmals deutlich gemacht.

