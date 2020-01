Tokio

Lungenkrankheit

Tokio plant keine Olympia-Absage wegen Coronavirus

Japan stemmt sich gegen Gerüchte über eine mögliche Absage der Olympischen Spiele in Tokio in knapp einem halben Jahr. „Wir haben nie diskutiert, die Spiele abzusagen“, teilte das Olympia-Organisationskomitee in Tokio in einer Stellungnahme mit.