Tokio Hotel spielen in Tokio für Katastrophenopfer

Tokio

Die deutsche Band Tokio Hotel hat in Japan auf einem Benefizkonzert für die Opfer des Erdbebens und Tsunamis gespielt. Mit den beiden Liedern «Darkside of the Sun» und «Monsoon» heizten sie beim «MTV Video Music Aid Japan» den tausenden Fans in Tokio ein. Zu den Stars des Abends gehörten auch Lady Gaga und berühmte japanische Interpreten wie die Sängerin Namie Amuro oder die Band Exile. Bei der Katastrophe am 11. März waren tausende Menschen ums Leben gekommen. Noch immer hausen Zehntausende in Notunterkünften.