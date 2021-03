Tödlicher Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag gegen 16:30Uhr ereignete sich in der Röntgenstraße in Wittlich ein folgenschwerer Verkehrsunfall.



Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Pedelec die Röntgenstraße in normaler Geschwindigkeit bergab. Dabei übersah er scheinbar den dort ordnungsgemäß geparkten Pkw und fuhr auf dessen Heck auf. Der Radfahrer – der keinen Helm trug – stürzte infolge der Kollision

und verletzte sich so schwer am Kopf, dass er unmittelbar verstarb. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.

Die Röntgenstraße wurde für ca. 90 Minuten im erweiterten Unfallbereich voll gesperrt.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

