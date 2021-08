Tödlicher Personenunfall im Bereich Bahnhof Konz-Karthaus

Ein tragischer Personenunfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Bahnhofs Konz-Karthaus.





Ersten Ermittlungen zufolge erfasste ein in Richtung Saarbrücken fahrender Zug einen 22-jährigen Bahn-Mitarbeiter und verletzte ihn dabei tödlich.

Die Bahnstrecke war beidseitig von 23:05 Uhr – 01:41 Uhr gesperrt; erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr waren die Folge.



Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache werden von Bundes- und Kriminalpolizei geführt. Am Einsatz beteiligt waren Bundespolizei Trier, Kriminalpolizei Trier, Notarzt und Rettungswagen sowie die Feuerwehr Konz.



