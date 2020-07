Ein 37-Jähriger wurde bei der Durchfahrt eines Nahverkehrszugs, trotz Achtungspfiff und eingeleiteter Schnellbremsung, erfasst und tödlich verletzt. Der Mann soll einer Gruppe Wanderer angehört haben und aus dem Großraum Siegen stammen.



Die Personengruppe sowie im Zug befindliche Reisende, welche das Unglück mit ansehen mussten, wurden seelsorgerisch betreut. Der betroffene Lokführer stand augenscheinlich unter Schock und wurde abgelöst.



Die Bahnstrecke Haiger in Richtung Siegen ist seit 20:55 Uhr gesperrt; die Sperrung dauert weiterhin an.



Ermittlungen hinsichtlich der Unglücksursache werden von Bundes- und Kriminalpolizei aufgenommen. Am Einsatz beteiligt waren Bundespolizei Kassel, Regionale Kriminalinspektion Dillenburg, Notarzt und RTW sowie die Feuerwehr Stadt Haiger.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell