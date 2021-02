Tödlicher Arbeitsunfall in Wüschheim

Am 09.02.2021 gg. 12.20 Uhr kam es bei einem Entsorgungsunternehmen in Wüschheim zu einem Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang.

An einem Trafo sollte von zwei Arbeitern einer Fremdfirma im Rahmen von Wartungsarbeiten eine Ölprobe entnommen werden. Ein Arbeiter der Firma war hierzu auf den Trafo im Trafohäuschen geklettert um an das Ölablassventil zu gelangen. Dabei kam der Arbeiter in Kontakt mit einem 20.000 Volt führenden Teil der Anlage und verstarb noch am Unfallort. Beide Mitarbeiter sind wohl irrtümlich davon ausgegangen, dass der Strom abgestellt war, als sie die Wartung begannen. Nachdem die Firma Westnetz den Strom abgestellt hatte, konnte die Feuerwehr Simmern den Verunglückten vom Dach des Trafos bergen. Die Polizei Simmern und die StA Bad Kreuznach führen ein Todesermittlungsverfahren zu Klärung der genauen Umstände



