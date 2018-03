Todesurteile gegen Taliban-Kämpfer vollstreckt

Aus unserem Archiv

Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind zwei Taliban-Kämpfer wegen ihrer Beteiligung an einem Terrorangriff mit mehr als 40 Toten gehängt worden. Das teilte der Geheimdienst mit. Das Oberste Gericht hatte die aus Pakistan und Afghanistan stammenden Männer am vergangenen Dienstag schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Präsident Hamid Karsai selbst unterzeichnete das Urteil. Im Februar hatten Taliban-Kämpfer eine Filiale der «Kabul Bank» in der östlichen Provinzhauptstadt Dschalalabad gestürmt und in einem stundenlangen Gefecht mindestens 42 Menschen getötet.