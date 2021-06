Titelverteidiger Nadal und Swiatek im Achtelfinale

Die Polin Swiatek gewann in Paris gegen Anett Kontaveit aus Estland mit 7:6 (7:4), 6:0 und hat im Stade Roland Garros nun 20 Sätze in Serie gewonnen. Nadal setzte sich gegen den Briten Cameron Norrie mit 6:3, 6:3, 6:3 durch. Der Spanier strebt beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison seinen 14. Titel an.

Locker ins Achtelfinale eingezogen ist auch der Serbe Novak Djokovic. Der Weltranglisten-Erste hatte beim 6:1, 6:4, 6:1 gegen den Litauer Ricardas Berankis keinerlei Mühe und steht in Paris zum zwölften Mal in Serie in der vierten Runde. Das schaffte vor ihm seit Einführung des Profitennis 1968 noch niemand.

