Titelkämpfe der Frauen und Männer in Andernach

Am kommenden Wochenende findet die Tennis-Rheinlandmeisterschaft der Frauen und Männer im Tennistreff Mittelrhein in Andernach statt. 60 Teilnehmer haben gemeldet. Bei den Männern wird die Setzliste von den beiden Bad Emsern Raphael Weiler und Yannick Floer angeführt.

Topgesetzt bei den Frauen ist Isabel Herbster (TC Oberwerth Koblenz) vor Emilia Feodorovici (HTC Bad Neuenahr). Spielbeginn ist am Freitag um 14 Uhr und am Samstag um 9 Uhr. Die Halbfinals werden am Sonntag ab 9 Uhr ausgetragen, ab circa 12 Uhr folgen die Finalspiele. Der Eintritt ist frei.