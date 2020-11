Tischtennis-World-Cup: Ovtcharov weiter – Franziska raus

Im chinesischen Weihai besiegte Ovtcharov am frühen Morgen im Achtelfinale den Engländer Liam Pitchford in 4:3 Sätzen. Der 32-Jährige vom russischen Champions-League-Sieger Fakel Orenburg gewann den World Cup 2017.

Sein deutscher Nationalmannschafts-Kollege Patrick Franziska schied dagegen nach zwei klaren Vorrunden-Siegen in der ersten K.o.-Runde aus. Der Weltranglisten-16. vom 1. FC Saarbrücken verlor in 2:4 Sätzen gegen den 19-jährigen Lin Yun-Ju aus Taiwan, der im Tischtennis als kommender Topspieler gilt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der World Cup in diesem Jahr in einer Turnierblase ausgetragen, in der die Spieler in Hotel und Halle streng von der Außenwelt abgeschirmt werden.

