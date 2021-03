Tischtennis-Überraschung Filus verliert Finale in Katar

Der deutsche Nationalspieler Ruwen Filus hat das Endspiel des Tischtennis-WTT-Turniers in Katar verloren. Der 33-Jährige vom TTC Fulda-Maberzell unterlag dem Japaner Tomokazu Harimoto in 2:4 Sätzen.

Harimoto steht mit 17 Jahren bereits auf Platz fünf der Weltrangliste und hatte am Vortag im Halbfinale in Dimitrij Ovtcharov auch den Sieger des ersten WTT-Turniers in der vergangenen Woche geschlagen.

Überraschungs-Finalist Filus sagte schon vor dem Finale: „Es ist das bisher beste Turnier meiner Karriere.“ Auf dem Weg in dieses Endspiel besiegte der Weltranglisten-42. die Topspieler Jang Woojin (Südkorea), Jun Mizutani (Japan), Lin Yun-Ju (Taiwan) und Darko Jorgic (Slowenien). Die WTT-Serie hat im Tischtennis in diesem Jahr die bisherige World Tour abgelöst. Wegen der Corona-Pandemie wurden bislang nur die ersten beiden Turniere in Katar angesetzt. Spielerinnen und Spieler aus China nahmen daran nicht teil.

