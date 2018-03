Dimitrij Ovtcharov hat als zweiter deutscher Tischtennisspieler eine olympischen Einzelmedaille gewonnen. Der 23-Jährige besiegte in London im Spiel um Bronze den Taiwanesen Chuang Chih-Yuan in fünf Sätzen mit 12:10, 9:11, 8:11, 13:11, 11:5, 14:12.

Coach Jörg Rosskopf umarmt Dimitrij Ovtcharov (r) nach seinem Bronze-Coup.

Foto: Bernd Thissen – DPA

Damit wurde die Nummer zwölf der Weltrangliste wie der heutige Bundestrainer Jörg Roßkopf 1996 in Atlanta Dritter. Vor vier Jahren hatte Ovtcharov Silber mit den DTTB-Herren in Peking geholt. In der Vorschlussrunde hatte Ovtcharov, der sein Geld beim russischen Verein Fakel Orenburg verdient, keine Chance gegen den chinesischen Weltmeister Zhang Jike und verlor mit 1:4-Sätzen. Zhang Jike gewann anschließend auch das Finale gegen seinen Landsmann Wang Hao in fünf Sätzen.