Warschau

Steigende Corona-Zahlen

Tischtennis-EM im September abgesagt

Wegen der steigenden Anzahl an Corona-Infektionen in Europa ist die für September geplante Tischtennis-EM in Warschau auf unbestimmte Zeit verschoben worden, gab der europäische Verband ETTU auf seiner Internetseite bekannt.