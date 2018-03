Tischtennis-Bezirksliga: SG Mühlbachtal bejubelt Derbysieg in Osterspai

Kein Teaser vorhanden

Nach den Eingangsdoppeln lag Mühlbachtal mit 2:1 in Führung. In der ersten Einzelrunde ging's hin und her, zur Halbzeit stand es 5:4 für die SG. Im Duell der Spitzenspieler setzte sich SG-Neuzugang Frederik Hoffmann dann knapp gegen Dennis Breitenbach durch. Da sich Osterspai aber wieder zurück ins Spiel kämpfte, musste das Schlussdoppel entscheiden. Hier behielt das Duo Hoffmann/Schmidt die Nerven und machte mit einem 3:0 alles klar für die SG.

"Wir haben verdient gewonnen", sagte SG-Abteilungsleiter Jürgen Sommer. "Die Grundlage haben wir, wie bereits im ersten Saisonspiel, in den Doppel gelegt. Unsere beiden Neuen, Frederik Hoffmann und Manuel Lenz, haben herausragend gespielt."

VfL-Spielertrainer Ottmar Schnitzius war nach dem Krimi enttäuscht: "Eigentlich hatte die Partie keinen Sieger verdient."

Will Osterspai nicht schon zu Saisonbeginn das große Ziel Aufstieg aus den Augen verlieren, muss das Team am übernächsten Samstag gegen die ASG Altenkirchen punkten. Mühlbachtal spielt dann beim TTC Nauort. Der dritte heimische Bezirksliga-Vertreter, der SV Winterwerb, greift Ende September ins Geschehen ein.

Es punkteten: Schnitzius/Karsten Helbach, Breitenbach, Baumgarten, Robert Runkel (2), Schnitzius und Helbach – Hoffmann/Schmidt (2), Lukas Reuscher/Thomas Fuchs, Hoffmann (2), Fuchs, Sommer und Manuel Lenz (2). nis