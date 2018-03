Tischtennis: Boll will bis 2016 weitermachen

Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll ist unter die Autoren gegangen. Der 30-Jährige stellte in Berlin sein Buch «Mein China. Eine Reise ins Wunderland des Tischtennis» vor.

Foto: Britta Pedersen. – DPA

Das Werk verfasste er gemeinsam mit dem Sportjournalisten Friedhard Teuffel. In dem Buch schildert der Düsseldorfer, der in Danzig zum fünften Mal Einzel-Europameister geworden war und seinen insgesamt 15. EM-Titel gewann, seine Eindrücke über das Sportsystem im Reich der Mitte. Boll hat bereits mehrmals in China trainiert und gespielt.

Anlässlich der Präsentation seines Buches sprach Boll auch über seine Zukunftspläne. «Ich will noch fünf Jahre auf hohem Niveau spielen», sagte er. In London 2012 strebe er die olympische Einzelmedaille an, die ihm bisher noch fehlt. «Aber wenn mein Körper mitmacht, will ich auch in Rio 2016 noch dabei sein.»

Seine Vorbereitung auf London beginne nach einer kurzen Erholungspause in der nächsten Woche. Bei den Spielen müsse man topfit sein, um mit den Chinesen mithalten zu können. In Deutschland gebe es momentan eine «richtig starke Generation von Aktiven, die sich – ähnlich wie in China – gegenseitig nach oben pushen». Wenn die «anderen noch einen großen Schritt nach vorne machen und ich einen kleinen, ist alles möglich», meinte Boll.