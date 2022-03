Biowetter: Die Wetterlage beschert uns einen guten und erholsamen Schlaf. Dadurch wacht man morgens ausgeschlafen auf und ist voller Energie und Tatendrang. Wetterbedingte Beschwerden sind heute nicht zu erwarten, die Einflüsse auf den Organismus sind eher positiv zu bewerten. Bewegung an der frischen Luft unterstützt das Immunsystem.

Pollen: Erlenpollen sind teils in geringen bis mittleren, teils in mittleren bis hohen Konzentrationen in der Luft. Haselpollen fliegen schwach, und erste Eschenpollen sind unterwegs.

Garten: Küchenkräuter: Sobald sich der Boden erwärmt, wird das Saatbeet vorbereitet. Bei der Aussaat muss die Saattiefe beachtet werden. Samen von Lichtkeimern dürfen entweder nur dünn oder überhaupt nicht mit Erde bedeckt werden. Dunkelkeimer überdeckt man etwa so hoch wie der Samen dick ist. Zum Abdecken der Samen verwendet man lockere, feine Humuserde, die der Keimling leicht durchdringen kann.