Timo Werners zukünftiger Club: Chelsea schlägt Aston Villa

Die Blues, ab Juli Arbeitgeber des deutschen Fußball-Nationalspielers Timo Werner, drehten ihr Auswärtsspiel bei Aston Villa und besiegten den Aufsteiger mit 2:1 (0:1).

Der kurz zuvor eingewechselte, ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (60. Minute) und der Franzose Olivier Giroud (62.) trafen in Birmingham für die Gäste. Aston Villa, das nach der Heimpleite auf dem vorletzten Tabellenplatz bleibt, war zunächst durch Kortney Hause (43.) in Führung gegangen.

Durch den Sieg im Villa Park festigte Chelsea den vierten Platz und baute den Vorsprung auf den Fünften Manchester United auf fünf Punkte aus. Die Londoner, die im Champions-League-Achtelfinale nach einem 0:3 im Hinspiel gegen den FC Bayern vor dem Aus stehen, haben somit gute Chancen, in der kommenden Saison wieder in der Königsklasse zu starten.

Werner hat mit RB Leipzig bereits das Viertelfinale erreicht. Da der 24-Jährige schon im kommenden Monat nach London wechselt, wird er in der laufenden Champions-League-Saison aber nicht mehr für die Sachsen spielen. Ab dem Viertelfinale sollen die restlichen Partien erst im August in einem Blitzturnier in Lissabon ausgetragen werden.