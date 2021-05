Timo Werner: Flick „der perfekte Mann für den DFB“

„Er ist ein sehr netter Mensch und wirklich ein super Trainer“, sagte der Angreifer des Champions-League-Finalisten FC Chelsea in einem „Sport1“-Interview. Was Flick beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München abgeliefert habe, könne „man gar nicht mehr toppen. Er ist aus meiner Sicht der perfekte Mann für den DFB, weil er von seiner Ausstrahlung und Einstellung her zudem eine gewisse Ähnlichkeit zu Joachim Löw hat“, sagte der 25-Jährige.

Die „Schiene“ könne Flick „sicher weiterfahren und mit seinen eigenen Ideen füllen. Er ist die perfekte Wahl“, sagte Werner. Flick tritt nach der Europameisterschaft die Nachfolge von Löw an. Mit Blick auf die EM wisse man „nicht so richtig, wo wir stehen“, sagte Werner, der mit seinem Club aus London am Samstag in Porto das Champions-League-Finale gegen Manchester City bestreitet. „Aber die Qualität, die EM zu gewinnen, ist bei uns auf jeden Fall vorhanden.“

Die deutsche Mannschaft spielt in der Vorrundengruppe F in München gegen Frankreich, Portugal und Ungarn. „Vielleicht tut uns das auch mal gut, mal nicht als Top-Favorit in das Turnier zu gehen, sondern als Underdog“, sagte Werner und äußerte die Hoffnung, „dadurch etwas freier aufspielen“ zu können.

