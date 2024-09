Tiktok: Jeder vierte Hit geht vorher auf Plattform viral

Anzeige

Hamburg (dpa). Die Plattform Tiktok scheint ein guter Indikator für kommende Hits zu sein. Eine Musik-Analyse des Online-Netzwerkes hat ergeben, dass 2023 jeder vierte Song der deutschen Top-100-Single-Charts zuvor auf Tiktok viral gegangen sei. «Die Tracks waren demnach meistens schon durchschnittlich 12 Tage vor ihrem Chart-Einstieg in den „Tiktok Hot50“ gelistet», teilte Tiktok in Hamburg im Rahmen des Reeperbahn-Festivals mit. Insgesamt seien 27 der 100 erfolgreichsten Songs zuerst auf Tiktok gefeiert worden.

Die Nutzer der Plattform können mit ihren Klicks der Videos und dem Verwenden von Musik in ihren eigenen Videobeiträgen aber nicht nur für neue Lieder von deutschen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern nach oben pushen. Auch ältere Songs können dort plötzlich intensiver auftauchen und dadurch auch wieder auf Youtube angeschaut und in den Streamingdiensten angehört, heruntergeladen oder gar als Platte oder CD gekauft werden. Das bringt sie dann wiederum in die deutschen Single-Charts.

Ein Beispiel dafür sei der Song «Forever Young» von Alphaville aus dem Jahr 1984, der vor wenigen Wochen plötzlich wieder in die Top 100 der Single-Charts einstieg und es dort zwischenzeitlich auf Platz 52 schaffte. Kurz zuvor gingen den Angaben zufolge auch auf Tiktok die Video-Views des Songs in die Höhe. Hintergrund war laut Tiktok zum einen das 40-jährige Jubiläum des Songs und zum anderen, dass immer mehr Nutzerinnen und Nutzer von Tiktok den Klassiker der deutschen Kultband in ihre Videos einbauten.