Ein Igel mit einer Kopfverletzung wird in einer Wildtierauffangstation behandelt. Tierschutzverbände in Deutschland fordern, den Einsatz von Mährobotern zu beschränken. Eine besondere Gefahr seien selbstfahrende Rasenmäher für Igel, so eine Gartenexpertin beim BUND. Da die Roboter unbeaufsichtigt und lautlos ihre Arbeit verrichteten, würden sie von Gartenbesitzern gerne nachts eingesetzt, wenn die nachtaktiven Igel auf Nahrungssuche gehen. (zu dpa: «Tierschützer fordern Nachtfahrverbot für Mähroboter») Foto: Sascha Thelen/DPA