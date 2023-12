Tiefer Einstieg, Mittelmotor und KI – Urtopia Fusion

Die Fahrradmarke Urtopia will Kunden vor allem mit smarten Lösungen locken. Beim neuen Fusion sind darüber hinaus auch die klassischem E-Bike-Tugenden bemerkenswert.

Urtopia bringt im Frühjahr 2024 mti dem Fusion sein erstes Mittelmotor-Pedelec auf den Markt Foto: Urtopia

SP-X/Hongkong. Auf der Technologie-Messe CES (9. bis 12. Januar 2024) wird die E-Bike-Marke Urtopia mit dem Fusion ihr erstes Modell mit Mittelmotor vorstellen. Das neue Pedelec soll mithilfe von Vernetzung zudem die Einbindung von KI-Lösungen wie ChatGTB in den Fahrradalltag erlauben.

Basis für das Fusion ist ein Tiefeinsteigerrahmen aus kohlefaserverstärktem Kunststoff, in dessen Zentrum ein 95 Newtonmeter leistender E-Motor von Bafang steckt. Strom kommt aus einer im Rahmen integrierten 540-Wh-Batterie. Mit einem 360-Wh-Range-Extender, der sich am Rahmen befestigen lässt, soll die Reichweite auf 200 Kilometer steigen. Neben einer Version mit Kettenantrieb mit 10-Gang-Shimano-Schaltung soll es alternativ das Fusion CVT mit Riemenantrieb und stufenloser Enviolo-Nabenschaltung geben. Beide Varianten sind mit Suntour-Federgabel und voluminösen Big-Apple-Reifen ausgestattet.

Dank 4G-eSIM, Bluetooth und GPS ist das Bike mit einem reichhaltigen Konnektivitätsarsenal gerüstet. Das mit der Cloud verbundene Bordsystem soll im Zusammenspiel mit der Urtopia Smartphone-App auch Musik abspielen und navigieren können. Künftig soll die Technik außerdem über eine Integration von ChatGPT das Kommunikationsfenster weiter öffnen. Der Nutzer kann etwa nach einem Vorschlag für eine tagesfüllende Zweiradtour durch seine Region anfordern. In der Antwort des KI-Chatbots werden Sehenswürdigkeiten aufgezählt und anschließend der Tourenvorschlag in die GPS-Navigation übertragen, die dann einen ersten Richtungshinweis an den Fahrer ausgibt.

Mitte 2024 kommt das Fusion in Deutschland auf den Markt. Die Preise dürften jenseits von 3.000 Euro liegen.

