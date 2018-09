Thyssenkrupp plant Aufspaltung in zwei Unternehmen

Essen

Nach einer monatelangen Führungskrise wird der Essener Thyssenkrupp-Konzern grundlegend umgebaut und dabei in zwei eigenständige Unternehmen aufgespalten. Das kündigte die Führung an. Der Vorstand werde dem Aufsichtsrat das entsprechende Konzept auf einer Sitzung am Sonntag vorschlagen. Ziel seien „zwei deutlich fokussiertere und leistungsfähigere Unternehmen“, hieß es. Beide sollen an der Börse notiert sein. Zuletzt hatten Aktionäre wie Cevian oder der US-Fonds Elliott Druck auf das Management ausgeübt.