THW HE RP SL: THW öffnet Türen am Maus Tür-Öffner-Tag

Beim Türöffner-Tag öffnet das THW für neugierige MausFans seine Türen, hinter denen sich etwas Interessantes verbirgt und die sonst verschlossen sind. Hierbei können Kinder und Jugendliche auch in diesem Jahr wieder interessante Türöffner-Tag Sachgeschichten live erleben.



Wie bewegt man ganz einfach schwere Lasten, oder rettet Menschen aus großer Höhe? Wie zerschneidet man ohne viel Kraft Stahlrohre und warum ist ein Blaulicht blau? Dies und viele andere spannende Fragen beantworten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte den großen und kleinen Besuchern in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr. An den verschiedensten Mitmach-Stationen können sich die Kinder und Jugendlichen ausprobieren.



Wo kann man noch vorbei schauen: http://www.lv-herpsl.thw.de/SharedDocs/Meldungen/THW-LV-HERPSL/DE/Meldungen/2018/10/181003_Maus%20T%C3%BCr-%C3%96ffner-Tag.html



#thw #technischeshilfswerk #ehrenamt #hessen #rheinlandpfalz #saarland #offenbach #mainz #speyer #sinzig #saarbruecken







Rückfragen bitte an:



THW Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Pressesprecher

Michael Walsdorf

Telefon: +49 (0) 6131 9297 – 420

Mobil: +49 (0) 174 33 88 017

E-Mail: michael.walsdorf@thw.de

https://www.lv-herpsl.thw.de/THW-LV-HERPSL/DE/Startseite/startseite_n

ode.html





Original-Content von: THW Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, übermittelt durch news aktuell