Das Technische Hilfswerk (THW) bietet ab Herbst 2019 in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland bis zu 120 Bundesfreiwilligendienst-Plätze an. Damit ermöglicht es sowohl jungen als auch lebenserfahrenen Menschen, in einem einjährigen Engagement neue Perspektiven zu entdecken und sich persönlich weiterzuentwickeln.





„Ich würde mich freuen, wenn viele Menschen aller Altersgruppen von diesem Angebot Gebrauch machen, um das THW kennenzulernen und bei seiner Hilfe für andere zu unterstützen“, sagte THW-Präsident Albrecht Broemme. Mitmachen können alle, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Junge Menschen zum Beispiel finden im Bundesfreiwilligendienst (BFD) berufliche Orientierung. Sie können entweder erste Arbeitserfahrungen sammeln oder erweitern, indem sie die breiten ehrenamtlichen und hauptamtlichen Aufgabenfelder des THW als Einsatzorganisation des Bundes kennenlernen.



Außerdem haben alle Bundesfreiwilligendienstleistenden im THW ab Herbst 2019 die Möglichkeit, eine vollständige THW-Grundausbildung abzuschließen. Dabei üben sie unter anderem den Umgang mit Rettungsgeräten und Werkzeugen und erfahren viel über das THW, den Bevölkerungsschutz und das Verhalten im Einsatz. Sollte jemand beispielsweise wegen körperlicher Einschränkungen an der Grundausbildung nicht teilnehmen können, ist ein BFD im THW dennoch möglich. Ob Schulabgänger, Studierende, Menschen im Ruhestand oder in einer Orientierungsphase, der BFD bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur persönlichen Ausrichtung sowie umfangreiche Aus- und Fortbildungsangebote. Natürlich können alle Menschen, die einen BFD absolvieren, gleichzeitig ehrenamtlich im THW mitmachen.



Bundesweit hat das THW 668 Ortsverbände, die ehrenamtlich geführt werden. In den 66 Regionalstellen der acht Landesverbände kümmern sich die hauptamtlich Mitarbeitenden jeweils um acht bis zwölf Ortsverbände. Aufgrund dieser Struktur bietet der BFD im THW viel Abwechslung. Von Öffentlichkeitsarbeit über den Umgang mit Technik bis hin zu unterschiedlichsten Verwaltungs-, Logistik- und Organisationsaufgaben – im THW gibt es für Frauen und Männer einiges zu tun. Der BFD im THW eröffnet damit Perspektiven über einen technischen Schwerpunkt hinaus.



Den Bewerbungsbogen und weitere Infos zum BFD im THW gibt es hier: www.entdecke-bufdi.de



Das THW ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit knapp 80.000 Freiwilligen, davon die Hälfte Einsatzkräfte, ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und andere. Das THW wird zudem im Auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. Dazu gehören unter anderem technische und logistische Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen.







