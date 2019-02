Mit dem XC40 komplettiert Volvo sein SUV-Angebot nun in Rekordzeit. Der kleinste im Bunde hat seine eigenen Stärken, teilt aber auch kleine Schwächen mit seinen Brüdern.

Man wächst bekanntlich an seinen Aufgaben und so haben inzwischen die meisten Autos, die sich zur Kompaktklasse zählen, mächtig zugelegt, schließlich sind die Ansprüche der Kunden an Komfort, Platzangebot und ...