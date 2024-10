Fußball: 2. Bundesliga, Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern, am 10. Spieltag, in der Merkur Spiel-Arena. Die Spieler von Kaiserslautern feiern den Sieg, der Düsseldorfer Isak Johannesson liegt am Boden. (zu dpa: «Thioune enttäuscht: «Wir haben den Joker nicht gezogen»») Foto: Roland Weihrauch/DPA