Therese Johaug dominiert Ski Tour der Langläufer

Trondheim

Die Norwegerin Therese Johaug hat die erstmals ausgetragene Ski Tour der Langläufer deutlich gewonnen und ihre Dominanz im abschließenden Verfolgungsrennen noch einmal deutlich unter Beweis gestellt.

Die 31-Jährige lag nach den zehn Kilometern in Trondheim über 3:40 Minuten vor ihren Teamkolleginnen Heidi Weng und Ingvild Flugstad Oestberg, die das Podest komplettierten.

Damit hat Johaug, die schon mit einem deutlichen Vorsprung ins Rennen gegangen war, auch die abschließende Etappe des neuntägigen Events in Skandinavien beherrscht. Deutsche Starter waren bei der gesamten Ski Tour nicht mit von der Partie. Bundestrainer Peter Schlickenrieder trainierte stattdessen mit den Athleten in Oberstdorf, wo am Wochenende auch die nationalen Meisterschaften ausgetragen wurden.