Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 09:30 Uhr

Gruseln auf der Raumstation

„The Station“ stellt menschliche Gewissheiten in Frage

Eine fremde Zivilisation auf einem fremden Planeten – was das wohl an Folgen für die menschliche Kultur hat? Und wo sind eigentlich die Forscher hin? In „The Station“ müssen Spieler Antworten finden.