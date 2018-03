The Peteles, Haste Töne und Micha Krämer helfen

Aus unserem Archiv

Spontan hat sich die Betzdorfer Beatles-Tributeband The Peteles entschlossen, ein Benefizkonzert in der Betzdorfer Stadthalle auf die Beine zu stellen, um die Tansania-Hilfsaktion von Andreas Sudermann und Daniel Zöller zu unterstützen. Zusammen mit dem Brucher Gospelchor Haste Töne und dem Kausener Krimiautor Micha Krämer (der einige seiner Lieder beisteuert) stehen The Peteles am Donnerstag, 22. Februar, ab 19.30 Uhr auf der Bühne.