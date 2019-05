Bangkok

Thailands König Maha Vajiralongkorn gekrönt

Thailand hat wieder einen gekrönten König. In einer feierlichen Zeremonie setzte sich der seit zweieinhalb Jahren amtierende Monarch Maha Vajiralongkorn am Samstag in Bangkok die Krone auf. Damit hat der 66-Jährige nun alle Vollmachten eines thailändischen Königs.