Für viele Deutsche ist Thailand vor allem ein beliebtes Urlaubsziel. Jetzt wird dort nach einem Militärputsch erstmals wieder gewählt. Der einstige Putsch-General Prayut hofft darauf, an der Macht zu bleiben.

Bangkok (dpa). Fünf Jahre nach dem jüngsten Militärputsch hat in Thailand am Sonntag die Wahl für ein neues Parlament begonnen. Vor vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen.Insgesamt sind in dem ...