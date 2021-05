Texans holen Quarterback – St. Brown noch nicht gewählt

Watson wird seit Wochen Missbrauch vorgeworfen – in 22 Fällen wurde er verklagt. Er beteuert seine Unschuld. Die NFL kann Spieler bei Fehlverhalten bestrafen und sperren. Vor Bekanntwerden der Vorwürfe hatte Watson bereits gesagt, er wolle die Texans verlassen.

Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown ist entgegen der Erwartungen weder in der zweiten noch dritten Runde des Drafts von einem Team ausgewählt worden. „Ich bin angepisst. Aber ich kann nichts daran ändern“, sagte der 21 Jahre alte Receiver der Deutschen Presse-Agentur. Er steht in den Runden vier bis sieben nun weiter zur Verfügung. Sein Bruder Equanimeous St. Brown war 2018 in der sechsten Runde von den Green Bay Packers verpflichtet worden. Auch bei ihm hatten Prognosen eine frühere Entscheidung vorhergesagt.

Beim Draft dürfen die 32 NFL-Teams abwechselnd junge Spieler auswählen. Die angehenden Profis haben kein Mitspracherecht, in welcher Mannschaft sie ihre Karriere in der National Football League beginnen. Die schlechtesten Teams der vergangenen Saison fangen an, mitunter tauschen die Mannschaften untereinander ihre Zugriffsrechte.

An den ersten drei Positionen entschieden sich die Teams zum Start für Quarterbacks. An erster Stelle holten die Jacksonville Jaguars Trevor Lawrence. Die New York Jets wählten Zach Wilson, die San Francisco 49ers setzten ihr Vertrauen in Trey Lance.

