Teure Leichtgewichte – E-Bikes von DJI

DJIs Einstieg in den E-Bike-Markt wird konkret. Die neugegründete Marke Amflow nennt Preise und Marktstarttermin für seine beiden E-MTB-Modelle.

Anzeige

SP-X/Köln. Im Sommer hat der chinesische Drohnen-Spezialist DJI sein Pedelec-Antriebssystem Avinox vorgestellt, das zunächst in den E-MTBs der neugegründeten Marke Amflow zum Einsatz kommen wird. Nun stehen auch Markstart und Preise für die elektrisch unterstützten Geländebikes fest.

Zu Preisen ab 6.500 Euro sind die neuen E-MTB von Amflow, die ersten E-Bikes mit DJI-Antrieb, ab sofort bestellbar Foto: DJI

So startet das Amflow PL Carbon bei rund 6.500 Euro. Das Fully bietet den 105 Nm und in der Spitze bis zu 850 Watt starken DJI-Antrieb in Kombination mit einem 800-Wh-Akku. Basis für den 19 Kilogramm leichten E-Kraxler ist ein Carbonrahmen. Das Fox-Fahrwerk bietet vorn 16 und hinten 15 Zentimeter Federweg. Zur Ausstattung gehören Magura MT5 Bremsen, eine 1x12-Kettenschaltung von Sram und ein Farbdisplay.

Die zum DJI-Antrieb passende App bietet unter anderem eine Anzeige, die Auskunft über den Gesundheitszustand der Batterie gibt Foto: DJI

Für das Pro werden mindestens 9.800 Euro aufgerufen. Besonderheiten der Ausstattung sind eine elektronische Kettenschaltung von Sram, höherwertige Fahrwerkskomponenten und Bremsen (MT7) sowie eine kleinere 600-Wh-Batterie. Das 800-Wh-Format kostet hier 200 Euro Aufpreis. Erste Auslieferung der Amflow-Bikes sollen im Oktober erfolgen

Neben dem Einstiegsmodell PL Carbon (rechts) gibt es noch das Amflow Pro, das bei 9.800 Euro startet Foto: DJI

Mario Hommen/SP-X