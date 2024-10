Terzic voller Tatendrang: Bin bereit für das nächste Kapitel

Der ehemalige BVB-Coach möchte gerne wieder arbeiten. In England erinnert man sich gerne an den 41-Jährigen. Terzic soll bei einem Topclub im Gespräch sein.

Dortmund (dpa). Trainer Edin Terzic kann sich ein neues Engagement gut vorstellen. «Ich bin bereit für das nächste Kapitel in meiner Karriere. Ich habe nachgedacht und mich vorbereitet, habe überlegt, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist und welche Dinge ich nicht wiederholen möchte. Ich weiß nicht, wo und wann das nächste Kapitel beginnen wird, aber ich will bereit sein», schrieb Terzic in einer Kolumne für «Coaches Voice».

Der 41 Jahre alte ehemalige Chefcoach von Borussia Dortmund gilt als einer der Nachfolger-Kandidaten bei Manchester United für den Fall der Trennung von Trainer Erik ten Hag, der mit dem Club in der Premier League nur zwei Siege aus sieben Ligaspielen holte und umstritten ist.

Terzic hat England-Erfahrung

Laut «Sun» steht der Name Terzic überraschend auf einer entsprechenden Liste des Clubs. Im Gespräch sollen zudem auch Thomas Tuchel, Gareth Southgate, Graham Potter und Ten Hag-Assistent Ruud van Nistelrooy sein.

Terzic, der den BVB am Ende der vergangenen Saison trotz des Einzugs in das Champions-League-Finale verlassen hatte, verfügt als ehemaliger Co-Trainer von Slaven Bilic bei West Ham bereits über Erfahrungen in der Premier League. Zudem absolvierte er seine Trainerausbildung in England.